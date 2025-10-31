Reprodução/Internet Band avalia retorno do CQC com estreia prevista para 2026

A Band está em fase de estudos para viabilizar a volta do CQC (Custe o Que Custar) à programação da emissora. O humorístico, que fez sucesso entre 2008 e 2015, é um dos projetos considerados para 2026, ano em que a emissora pretende apostar em uma grade mais ousada.

A ideia é atualizar o formato e trazer de volta nomes que marcaram época no elenco original. A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco. Segundo ele, Guillermo Pendino, que assumirá a Direção Artística e de Programação da Band, é um dos principais entusiastas da retomada.

A emissora já teria iniciado conversas com ex-integrantes do programa, que se mostraram abertos a integrar a nova versão do CQC. O plano da Band não é apenas replicar o modelo anterior. A proposta envolve uma reformulação editorial e estética, alinhada ao novo momento da televisão e ao cenário político-social atual.

Formato será mantido

Mesmo com essas mudanças, a emissora pretende manter o espírito provocador que consagrou o programa, mesclando novos quadros com nomes conhecidos do público. O CQC foi ao ar pela primeira vez em 17 de março de 2008 e tornou-se uma das maiores audiências da história recente da Band.

Inspirado no formato argentino Caiga Quien Caiga, o programa tinha uma bancada de apresentadores e uma equipe de repórteres que faziam perguntas incisivas a políticos e celebridades, com uso de sátira, crítica e humor gráfico.