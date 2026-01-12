O Agente Secreto conseguiu um marco inédito na história do cinema brasileiro, e abrilhantou ainda mais a noite do Globo de Ouro, realizado no domingo (10) em Los Angeles. A premiação é um importante passo rumo ao Oscar e consagrou o filme em duas grandes premiações.
O longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura venceu como Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e também a de Melhor Ator em Filme de Drama. Para além disso, a obra quebrou recorde quando também foi indicada à categoria de Melhor Filme de Drama.
Orlando Bloom e Minnie Driver foram os responsáveis por anunciar a premiação brasileira em português: “Parabéns!”. No palco, o diretor agradeceu à sua equipe e elenco, ressaltando a colaboração essencial para alcançar o resultado e a parceria com Wagner Moura
Retratado durante o Regime Militar, o filme mostra a história de Marcelo, um professor especializado em tecnologia que decide fugir de seu passado sombrio e violento e se muda de São Paulo para Recife na tentativa de recomeçar sua vida. Entretanto, ele se vê rodeado de medo, paranoia e vigilância quando começa a ser espionado por vizinhos.
A vitória no Globo de Ouro gerou forte repercussão nas redes sociais, com internautas comemorando o resultado, citando o elenco, lembrando a trajetória do cinema brasileiro e comentando o clima do momento da premiação.
Outras premiações
O drama vem ganhando cada vez mais notoriedade desde sua estreia mundial no Festival de Cannes, onde competiu pela Palma de Ouro. Na ocasião, venceu os prêmios de Interpretação Masculina para Wagner e Melhor Diretor para Kleber, além do Prix des Cinémas d’Art et Essai, concedido pela Associação Francesa de Cinemas de Arte (AFCAE).
A obra já alcançou mais de 50 vitórias por todo o mundo, segundo a lista do site Omelete, incluindo menções honrosas, segundos lugares e seleções de melhores filmes.
Confira todas as outras premiações de O Agente Secreto:
- Festival de Cannes: Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura);
- Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema);
- Prêmio “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai);
- Festival de Cine de Lima - PUCP: Melhor Filme - Prêmio do Júri Oficial;
- Melhor Filme - Prêmio da Crítica Internacional e Menção Honrosa - APRECI;
- Festival de Biarritz: Abrazo de Honor (Kleber Mendonça Filho);
- Festival de Cinema de Zurique: Golden Eye (Wagner Moura);
- Festival de Cinema de Colônia: The Hollywood Reporter Award (Kleber Mendonça Filho);
- Festival de Cinema de Hamburgo: Prêmio de Cinema de Arte (Port au Prince Pictures, distribuidora alemã);
- Festival de Cinema de Middleburg: International Spotlight Award (Kleber Mendonça Filho);
- Festival Internacional de Cinema de Pingyao: Prêmio do Júri Popular para Melhor Filme;
- Critics Choice Celebration of Latino Cinema & Television: Director Award (Kleber Mendonça Filho);
- Festival Internacional de Cinema de Morelia: Medalha da Cinemateca da Unam (Kleber Mendonça Filho);
- Festival de Cinema de Chicago: Hugo de Prata de Melhor Performance Masculina (Wagner Moura);
- Festival de Cinema de Virgínia: Direção de Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC);
- Festival Internacional de Cine de Gáldar: Melhor Longa-Metragem;
- Newport Beach Film Festival: Melhor Ator (Wagner Moura);
- Festival Internacional de Cinema de Estocolmo: Melhor Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC);
- Key West Film Festival: Prêmio da Crítica;
- Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga: Melhor Longa-Metragem;
- Círculo de Críticos de Santiago: Melhor Roteiro;
- New York Film Critics Circle Awards: Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura);
- IndieWire Honors: Prêmio de Atuação (Wagner Moura);
- Los Angeles Film Critics Association Awards: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura, segundo lugar) e Melhor Filme (segundo lugar);
- Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano (Havana): Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem e Música Original;
- Prêmio F5: Filme do Ano e Atuação do Ano em Filme (Wagner Moura);
- Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte): Melhor Filme de Ficção, Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho), Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho), Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Atriz (Alice Carvalho);
- Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ): Melhor Filme de 2025;
- Austin Film Critics Awards: Melhor Filme Internacional;
- London Film Critics’ Circle 2026: Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme em Língua Estrangeira;
- Satellite Awards 2026: Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme Internacional;
- National Society of Film Critics Awards 2025: Melhor Filme em Língua Não-Inglesa;
- National Board of Review: Top 5 Filmes Internacionais;
- Atlanta Film Critics Circle 2025 Awards: Top 10 Filmes de 2025;
- Boston Online Film Critics Association: Melhor Ator (Wagner Moura);
- Critics Choice Awards: Melhor Filme Internacional;
- Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara: Virtuoso Award (Wagner Moura) 2026;
- The Golden Beast: Carminha (Gata que dá vida a Liza e Elis);
Globo de Ouro: Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.