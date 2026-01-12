Divulgação/Vitrine Filmes O Agente Secreto venceu importantes premiações no Globo de Ouro

O Agente Secreto conseguiu um marco inédito na história do cinema brasileiro, e abrilhantou ainda mais a noite do Globo de Ouro, realizado no domingo (10) em Los Angeles. A premiação é um importante passo rumo ao Oscar e consagrou o filme em duas grandes premiações.

O longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura venceu como Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e também a de Melhor Ator em Filme de Drama. Para além disso, a obra quebrou recorde quando também foi indicada à categoria de Melhor Filme de Drama.

Orlando Bloom e Minnie Driver foram os responsáveis por anunciar a premiação brasileira em português: “Parabéns!”. No palco, o diretor agradeceu à sua equipe e elenco, ressaltando a colaboração essencial para alcançar o resultado e a parceria com Wagner Moura

Retratado durante o Regime Militar, o filme mostra a história de Marcelo, um professor especializado em tecnologia que decide fugir de seu passado sombrio e violento e se muda de São Paulo para Recife na tentativa de recomeçar sua vida. Entretanto, ele se vê rodeado de medo, paranoia e vigilância quando começa a ser espionado por vizinhos.





A vitória no Globo de Ouro gerou forte repercussão nas redes sociais, com internautas comemorando o resultado, citando o elenco, lembrando a trajetória do cinema brasileiro e comentando o clima do momento da premiação.

Outras premiações

O drama vem ganhando cada vez mais notoriedade desde sua estreia mundial no Festival de Cannes, onde competiu pela Palma de Ouro. Na ocasião, venceu os prêmios de Interpretação Masculina para Wagner e Melhor Diretor para Kleber, além do Prix des Cinémas d’Art et Essai, concedido pela Associação Francesa de Cinemas de Arte (AFCAE).

A obra já alcançou mais de 50 vitórias por todo o mundo, segundo a lista do site Omelete, incluindo menções honrosas, segundos lugares e seleções de melhores filmes.

Confira todas as outras premiações de O Agente Secreto: