Victor Jucá/Divulgação O Agente Secreto

A vitória de “O Agente Secreto” como Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Wagner Moura como Melhor Ator no Globo de Ouro gerou forte repercussão nas redes sociais, com internautas comemorando o resultado, citando o elenco, lembrando a trajetória do cinema brasileiro e comentando o clima do momento da premiação.

Um usuário evocou a história ao publicar “27 anos depois”, comparando o cartaz do filme ao de “Central do Brasil”, último longa brasileiro a vencer a mesma categoria, em 1999. Outro destacou a cena carismática da cerimônia, quando a apresentadora parabenizou em português a vitória de Melhor Filme em Língua Não Inglesa: “A Minnie Driver super fofa mandando um ‘Parabéns’ em português para anunciar a vitória. A diva já devia estar torcendo!”.

O tom bem-humorado também marcou as postagens. Brincando com a imagem de Fernanda Torres estampada em um "santinho" de Wagner Moura no tapete vermelho, alguém comentou: “Agora todo mundo vai andar com a Santa Nanda da sorte na carteira”.

Wagner Moura leva "santinho" de Fernanda Torres ao Globo de Ouro





Sobre a atuação de Moura, outro internauta escreveu: “Vai tirando todo Michael B. Jordan do caminho de Wagner Moura!”, momentos antes do ator vencer a categoria.

Em meio aos memes, um post resumiu o sentimento de muitos: “O AGENTE SECRETO, MELHOR FILME INTERNACIONAL!!!!! (ou, como chamamos aqui: MELHOR FILME)”.

Veja alguns dos memes compartilhados nas redes sociais sobre a premiação:









NÃO TEM HEXA ESSE ANO MAS TEM GOLDEN VAI BRASIL pic.twitter.com/EOdbEmXvty https://t.co/TNFuWzQgyq — bela 🧸 (@glindasfolklore) January 12, 2026









Dentre celebridades, Murilo Rosa postou vídeo comemorando a vitória de Wagner Moura por Melhor Ator: "Parabéns! Feliz pra ***".

Pronunciamento presidencial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também manifestou seu entusiasmo.

“Estamos muito felizes, eu e Janja, com a vitória de ‘O Agente Secreto’(…). Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo. (…) O filme é essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro”, afirmou o presidente em suas redes sociais.

Os canais oficiais do governo federal, também comemoraram a conquista: "É Wagner Moura, é Brasil! O ator fez história na cerimônia do Globo de Ouro, em Los Angeles (EUA), na noite deste domingo. Sua atuação no filme 'O Agente Secreto' rendeu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, repetindo o feito de Fernanda Torres no ano passado. O cinema brasileiro mostra sua força! E a gente fica aqui morrendo de orgulho!".





Discurso emocionado do diretor

Ao receber o prêmio por Melhor Filme em Língua Não Inglesa, o diretor Kleber Mendonça Filho dedicou a vitória aos cineastas e à equipe do filme.

Agradecendo ao público brasileiro, disse: “Um alô para todo mundo no Brasil! Alô! (…) Quero agradecer nossa equipe e o elenco maravilhoso. Obrigado, Wagner Moura. Que ator! Ele tem o molho… e tem plateia. (…) Dedico este filme aos jovens cineastas. É um momento muito importante na história para fazer filmes, aqui nos EUA, no Brasil… Vamos continuar fazendo filmes.”