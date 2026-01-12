Divulgação Guerreiras do K-Pop

Na noite deste domingo (11), durante a 83ª edição do Globo de Ouro realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, “Guerreiras do K-Pop” foi anunciado como vencedor da categoria de Melhor Animação da premiação que reúne nomes do cinema e da TV mundial, superando outras seis produções indicadas.

O longa, que foi um dos maiores lançamentos de 2025 e se tornou o filme mais assistido da história da Netflix, concorria com “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “Elio”, “Zootopia 2”, “Arco”, “Aniplex” e “Little Amelie or The Rain Character”.

Enredo

Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, o filme acompanha Rumi, Mira e Zoey, o trio HUNTR/X, que além de serem estrelas do k-pop, também combatem demônios para proteger a Coreia do Sul usando a música para fortalecer a barreira mágica Honmoon.

O enredo ganha tensão com a chegada dos Saja Boys, aliados do vilão Gwi-Ma, enviados para derrotar o grupo e capturar as almas dos fãs.





A produção vem acumulando indicações e prêmios nas principais cerimônias do setor audiovisual. Já venceu como Melhor Longa-Metragem Animado e Melhor Canção com “Golden” no Critics Choice Awards.