Reprodução/Record Guilherme Rivaroli torceu ao vivo por mais pessoas desaparecidas

O apresentador Guilherme Rivaroli, da RIC, afiliada da Record em Curitiba, causou indignação ao comemorar o desaparecimento de um jovem durante a transmissão do Balanço Geral. No comando do jornal há menos de um mês, o âncora disse que “podia ter um desaparecido por dia” após comemorar o desempenho do programa. A declaração foi feita com o microfone aberto durante um intervalo da edição exibida na sexta-feira (2).

O bastidor foi captado pela transmissão simultânea feita pela emissora no YouTube. A RIC deixou o áudio do estúdio disponível para os internautas enquanto Rivaroli celebrava os índices de audiência obtidos com a cobertura do desaparecimento de um jovem de 20 anos na região de Curitiba. “Acho que deu 4,3 a 3,3 de média pra nós”, afirmou o âncora ao comparar os números com os da concorrente Rede Massa, afiliada do SBT.

A cobertura do sumiço durou 70 minutos seguidos, além de outras entradas no telejornal. Rivaroli comentou que, graças à repercussão do caso, o Balanço Geral superou as emissoras rivais. Ele ainda fez um comentário escatológico: “Agora, preciso ir cagar primeiro, gente. Desculpa falar assim, mas eu tô segurando desde às 11h30. Deu dor de barriga esse pão”, disse, antes de ter o microfone cortado.

O desaparecimento citado pelo âncora envolveu um jovem de 20 anos, que sumiu em 31 de dezembro durante uma trilha no Pico Paraná, localizado em Campina Grande do Sul, na região metropolitana da capital. O rapaz estava acompanhado de uma amiga quando se separou do grupo. As buscas continuam sendo realizadas por equipes de resgate.

Programa da Record é um fracasso no Ibope

Desde que assumiu o Balanço Geral Curitiba, Guilherme Rivaroli tem enfrentado dificuldades para atrair o público local. O jornalístico vem registrando audiência inferior à esperada pela Record, sendo derrotado em algumas ocasiões pela Band e pela TV Evangelizar.

Procuradas pela coluna, a RIC e a Record, responsável pela rede nacional, não enviaram posicionamentos até a publicação desta reportagem. Assista ao vídeo do comentário de Guilherme Rivaroli:



