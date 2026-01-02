Instagram/Reprodução Myrian Rios reage a críticas e sai em defesa de Roberto Carlos

Myrian Rios usou as redes sociais para se posicionar após a repercussão de vídeos envolvendo Roberto Carlos durante um show recente no Rio de Janeiro.

Em publicação feita nesta sexta-feira (2), a atriz comentou as críticas direcionadas ao cantor depois de um episódio ocorrido no último domingo (28), na Arena da Baixada, em Duque de Caxias, quando ele demonstrou incômodo com fotógrafos posicionados em frente ao palco.

No vídeo, Myrian afirmou que decidiu se manifestar diante do tom adotado por parte do público nas redes sociais.

“Pensei muito antes de fazer esse desabafo, mas estou por aqui com esses comentários ofensivos e desagradáveis em relação ao Roberto Carlos por causa dos últimos vídeo que estão circulando por aí dele xingando ou entregando a flor de uma maneira automática... O Roberto contribui para o Brasil há mais de 60 anos com músicas belíssimas, carisma, amor e charme”, declarou.

A atriz também ressaltou o momento de vida do cantor, que hoje tem 84 anos, e defendeu uma postura mais respeitosa durante os shows.

“Hoje, aos 84 anos, cansado, a gente não sabe o que ele está vivendo. Ele pode ter um tempo ruim também, né? Daí você vai ao show do Roberto e fica batendo papo, bebendo e enchendo a cara... Você não está no barzinho vendo uma música ao vivo. Você vai a um show do cantor e tem que ouvir ele cantar, prestar atenção, respeitar aquele artista”, afirmou.

Myrian Rios foi casada com Roberto Carlos entre 1980 e 1989, período de quase uma década. A manifestação ocorre após a circulação de imagens que mostram o cantor repreendendo profissionais que estavam à frente do palco durante a apresentação.

Nas gravações, Roberto Carlos aparece visivelmente irritado ao se dirigir aos fotógrafos.

“Vou mandar tirar você daí!”, diz em um dos momentos. Em seguida, ele continua: “Ei, senhor, ei, você não quer uma cerveja, não? Você não quer uma cerveja, não, pra bater esse papo aí, p*rra?”. Logo depois, o cantor completa: “Isso aí não é lugar de bater papo, não. Eu estou cantando aqui, se atenta”.