Mega da Virada vira meme nas redes sociais

O adiamento do sorteio da Mega da Virada, previsto para a noite de ontem (31/12) e realizado apenas nesta quinta-feira (1º/1), rendeu uma série de memes nas redes sociais. Outro momento que também gerou grande repercussão foi a própria transmissão ao vivo do sorteio, neste primeiro dia de 2026.

Durante a transmissão da Caixa Econômica Federal, apostadores notaram a confusão na manhã do sorteio, o que rapidamente virou motivo de piada na internet. Muitos internautas compararam a situação ao famoso teste de DNA do programa de Carlos Massa, o Ratinho, exibido pelo SBT. "Fascinada com esse sorteio da Mega da Virada, parecendo teste de DNA do Programa do Ratinho", comentou uma internauta. "Os auditores estão numa alegria contagiante! A de vermelho, então, nem se fala", ironizou outra.

Em seguida, usuários passaram a associar o sorteio da Mega da Virada ao título de capitalização Tele Sena, do Grupo Silvio Santos. Conhecida pelos sorteios semanais, a modalidade virou referência nos comentários bem-humorados, e os memes se multiplicaram.





"Alguém empresta as bolinhas da Tele Sena para sortear a Mega da Virada", escreveu um usuário. "O Silvio Santos nunca atrasou sorteio da Tele Sena", comentou outro. "Se a Mega da Virada fosse organizada pelo pessoal que comanda a Tele Sena, isso jamais teria acontecido", ironizou um terceiro.

A Mega da Virada 2025 atrasou "em razão da necessidade de ajustes operacionais". pic.twitter.com/U6XDR7BXB0 — Nil Araujo (@fojac) January 1, 2026









Fascinada com esse sorteio da mega da virada parecendo teste de DNA do programa do ratinho pic.twitter.com/g8wESJ9QkI — Ana (@sosmsonhos) January 1, 2026









O que ocorreu?

Com o número histórico de apostas, levou a Caixa Econômica Federal a mudar o horário do sorteio da Mega da Virada. Com o objetivo inicialmente de entrar às 22h desta quarta-feira (31/12), o concurso foi adiado sendo às 10h desta quinta-feira (1º/1).

A demanda alta, fez o prêmio principal também aumentar, passando de R$ 1 bilhão para R$ 1,09 bilhão, tornando-se o maior valor já oferecido pela loteria. Conforme a Caixa, o movimento nos canais de apostas foi considerado inédito: o sistema chegou a contabilizar cerca de 120 mil transações por segundo, enquanto as lotéricas contabilizaram o incrível número de quase 4,8 mil apostas por segundo.

A modalidade criada em 2009, tem como regra em não acumular. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor total será distribuído entre os apostadores que fizerem cinco acertos, e assim sucessivamente.