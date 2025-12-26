Reprodução/ TV Globo Vera Fischer e Reynaldo Gianecchini em "Laços de Família"

Dos vários folhetins em que atuou na Globo, Vera Fischer continua sendo lembrada, majoritariamente, por "Laços de Família". A intérprete surpreendeu o público ao comentar das cenas sensuais com Reynaldo Gianecchini nesta trama.

Responsável por vivenciar Helena, Vera contracenava muito com o artista, na época um modelo tentando emplacar carreira como ator. Em participação no programa "As Helenas de Manoel Carlos", Fischer detalhou a filmagem de uma sequência de sexo.





“Eu fiquei muito amiga do Gianecchini, porque ele tinha umas inseguranças. Eu falei: ‘Deixa, vai comigo’”, lembrou ela. "Tem umas cenas bem do início da novela, da primeira transa… Eu me lembro que o Ricardo Waddington [diretor] pediu para sair todo mundo [do set], porque a gente ficou praticamente sem roupa”, completou.

"Lembro que quando acabou a cena, o Ricardo Waddington e as pessoas todas [falaram]: ‘Uau!’. Porque foi muito intenso. Foi de verdade, praticamente”, acrescentou.

Vera ainda pontuou como é a relação dela com a nudez. Segundo ela, ficar sem roupa para estes tipos de trabalhos artísticos não era um problema. Isso porque o assunto não era um tabu na família dela.

“Eu sou de uma cultura alemã, meu pai era alemão. A gente aprendeu, desde cedo, que o corpo é o corpo, o sexo é o sexo. A gente andava muito pelado em casa, não havia problema. Então, eu nunca tive problema em tirar a roupa para fazer meus personagens", contou.

“Ali [na novela], era necessária [a nudez] para fazer a cena. Claro que não podia mostrar as coisas… Era uma cena de paixão mesmo. Então, a gente foi com toda a força e toda a nossa intensidade”, analisou sobre a obra, gravada em 2000.

Por fim, ela aprovou o resultado das filmagens. “Isso é bonito de ver, porque as pessoas, mesmo os técnicos, não esquecem isso mais. ‘Olha, eles são de verdade, eles não têm medo, eles vão pra valer’. Isso faz a coisa acontecer, faz a história ficar vibrante, poderosa, de verdade”, encerrou.

Saiba mais

Vera Fischer está longe das novelas desde 2018, quando interpretou Carmo em “Espelho da Vida”. A trama teve Vitória Strada no papel principal, vivendo Cris Valência no tempo presente e Júlia Castelo no passado, em uma existência anterior.

A produção também marcou o encerramento da trajetória de Elizabeth Jhin na emissora. Sem ter o contrato renovado, a autora deixou o canal, que desde então não voltou a investir em folhetins com temática espírita.

Ao longo da carreira, antes de “Espelho da Vida”, Vera Fischer acumulou personagens de destaque em novelas que se firmaram na história da teledramaturgia brasileira, como “Mandala”, “Caminho das Índias”, “O Clone”, “Salve Jorge” e “Pátria Minha”.



