Reprodução/ Instagram Liniker, Reynaldo Gianecchini e Miley Cyrus

Fora Reynaldo Gianecchini, outras celebridades também já se viram envolvidas em polêmicas relacionadas a fotos com fãs. Aos 53 anos, o ator chamou atenção recentemente ao tornar públicas atitudes de parte do público que afirma não aprovar.

Durante participação no programa “Angélica ao Vivo”, exibido nesta quinta-feira (18), Gianecchini explicou seu posicionamento e falou sobre limites na relação com admiradores, um debate que está ganhando destaque no meio artístico.





"Atendo superbem, mas tenho muito ranço [quando o fã exige]: 'Tira o boné'; 'tira o óculos'; 'sorria'. Aí falo assim: 'O que mais posso fazer para te agradar, meu amor'.", disse.

"Eu me sinto um pouco fantoche, odeio essa sensação de ser brinquedinho na mão dos outros. Tinha uma época que retrucava, hoje em dia só respiro fundo", acrescentou.

Liniker

Instagram/@carolinelima.co Liniker





Em janeiro de 2024, a cantora e compositora foi criticada por não tirar fotos com alguns fãs. A recusa se deu em um evento, que ocorreu em Salvador, na Bahia.

Após a repercussão, ela se pronunciou nas redes sociais. “Eu também tenho os meus momentos e assim como eu respeito todas as pessoas e respeito os espaços das pessoas, eu não queria que meu espaço quando eu dou um limite fosse julgado, porque a gente precisa aprender que as pessoas têm limites”, começou.

“Não é a primeira vez que eu passo no desconforto na vida assim pessoalmente, com alguém querendo me diminuir porque eu decidi não fazer uma foto no momento que não era bom para mim", destacou.

Segundo ela, há situações em que prefere não fazer nenhum tipo de clique, principalmente quando não está "inteira" com a pessoa que solicitou ou nas horas em que está fazendo outra atividade.

"Porque, geralmente, quando eu faço uma foto no local público, na praia, numa festa, não é uma foto única, são várias fotos e tá tudo bem porque eu tiro foto, mas existem momentos que eu tô dançando, que eu tô conversando, que eu tô beijando na boca, que eu tô me comunicando com alguém, que eu tô tendo uma conversa séria, que eu estou chorando, que eu estou tendo uma DR e a foto não vale naquele momento. Uma porque eu não vou me sentir confortável para fazer e outra porque eu não vou estar inteira com a pessoa, aquilo não vai ser verdadeiro para mim", finalizou na ocasião.

Jennifer Lawrence

Foto:Netflix Jennifer Lawrence em "Não Olhe Para Cima"





A estrela de "Jogos Vorazes" reconhece a importância dos fãs na carreira dela, mas também expôs momentos inesperados em que os pedidos para fotos se tornam desconfortáveis para ela.

“Eu fico feliz em encontrar as pessoas, dar autógrafos, apertar as mãos e dizer ‘obrigada’. Eu não teria emprego se essas pessoas não fossem ver meus filmes. É só que… Se estou em um avião e não estou maquiada, eu não quero tirar uma selfie", contou à Vogue.

Miley Cyrus

Foto: Reprodução / Instagram / @mileycyrus Miley Cyrus





A ex-Disney Channel se sente envergonahda quando é abordada pelos admiradores. “Eu fico com vergonha de tirar fotos”, declarou em entrevista à Barbara Walters, em 2013. “Eu me envergonho, porque as pessoas tiram fotos minhas e eu simplesmente não sei como sorrir, e acho que estou estranha, então coloco minha língua para fora, porque não sei o que mais posso fazer”, completou à época.



