Bárbara Evans, de 34 anos, ficou extremamente emocionada ao passar por uma situação assustadora, segundo ela, em um voo. A filha de Monique Evans usou suas redes sociais nesta quinta-feira (11) para narrar tudo o que ocorreu.

A influenciadora pensou que não fosse sobreviver durante um voo do Rio de Janeiro para São Paulo. "Foi o maior susto da minha vida, eu realmente achei que a gente fosse morrer. Só hoje está caindo a ficha", iniciou.





"O piloto tentou pousar em Congonhas mais de quatro vezes. A gente foi parar em Campinas, pegamos um carro alugado e viemos até em casa. Porque o pessoal queria que a gente pegasse o voo de volta para Congonhas, para tentar descer em Congonhas", detalhou.

Com medo, ela optou por continuar o caminho para São Paulo de carro, recusando um segundo voo para desembarcar em Congonhas. "Eu agradeço que a vida segue. Podia ser o encerramento ontem, e não foi. Então estou muito agradecida. Hoje vou valorizar muito mais cada segundo da minha vida. Cada segundo com meus filhos", garantiu.

Pediu fim das críticas

Ainda no desabafo publicado no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 2,3 milhões de seguidores, Bárbara fez um apelo para que os internautas deixassem de criticá-la.

Parte da web acusa a influenciadora de não criar os filhos, deixando eles sob os cuidados das babás. Há ainda quem diga que a atriz não trabalha e é sustentada pelo marido. Casada com Gustavo Theodoro, ela é mãe de Ayla, Álvaro e Antônio.

"Eu estou cansada. Estou cansada de ler comentários de que não faço nada, de que vivo do dinheiro do meu marido, de que as babás criam os meus filhos. Não falem que eu não sou mãe, que não sou esposa, que não trabalho, vocês não sabem da minha vida. Não julguem sem saber", concluiu.





Saiba mais

De acordo com informações obtidas pelo Último Segundo, do Portal iG, o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, registrou 46 novos cancelamentos de voos na manhã desta quinta-feira (11). Na noite anterior, quarta-feira (10), as condições climáticas levaram ao cancelamento de 88 pousos e 93 decolagens.

Segundo a Aena Brasil, administradora do terminal, as fortes rajadas de vento que ultrapassaram 90 km/h na quarta-feira (10), somadas ao reajuste da malha aérea, resultaram até agora em 46 cancelamentos nesta quinta-feira — sendo 31 chegadas e 15 partidas.