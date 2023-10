Reprodução / GNT Astrid Fontenele revela ter jogado primeiro CD dos Mamonas Assassinas fora

No programa “Saia Justa” desta semana, que foi ao ar ontem (4), as apresentadoras conversaram sobre prazer feminino, trabalho e a expectativa da sociedade sobre o comportamento das mulheres. Em um momento, elas debateram sobre como as vilãs da TV são vistas pela sociedade. "Todo mundo é um pouco vilão", disse Larissa Luz.

Astrid Fontenelle então deu um exemplo de quando foi vilã, ainda quando era VJ da MTV, onde apresentava um programa sobre novas bandas de rock.

Ela contou que recebia sempre demos (um tipo de proposta de CD) das bandas novatas. Um dos grupos foi o Utopia, que depois mudou de nome e fez grande sucesso no país.

"Era ruim! Estou correndo risco de ser cancelada (risos). Os caras ficaram virados no jiraya, eles queriam que eu descesse até o porão e falasse isso na cara deles. Sabe quem virou o Utopia? Os Mamonas Assassinas", revelou.

A apresentadora então finalizou fazendo um questionamento sobre ser taxado de vilão ou mocinho na vida real. "Eu não fiz um bem para eles? Naquele momento, eu fui vilã da vida deles, mas no fim das contas fui um anjo!"