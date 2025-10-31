Reprodução / YouTube "Invocação do Mal"

O Halloween pode até não ser uma celebração tão presente no Brasil, mas nada melhor do que aproveitar a data para assistir filmes de terror com os amigos e a família, não é mesmo? É o momento ideal para se divertir e se assustar com histórias místicas e de suspense.

Dos clássicos que moldaram o gênero aos lançamentos que prometem novas doses de adrenalina, há títulos para variados gostos, seja os clássicos que marcam a indústria cinematográfica ou os novos que caíram no gosto do público. Confira a lista preparada pelo iG Gente:

"Invocação do Mal"

Baseado nos registros, de livros a documentários, do casal Ed e Lorrayne Warren, a franquia reconta, de forma ficcional, os eventos narrados pelos investigadores paranormais. Os títulos estão disponíveis no serviço de streaming da HBO Max.

Assista ao trailer:













"Halloween"

Neste longa-metragem que encerra a franquia de terror mundialmente conhecida e está disponível no Prime Video, Laurie (Jamie Lee Curtis) precisa proteger a neta do assassino Michael Myers (James Jude Courtney). O medo da veterana cresce quando a hipótese de um novo serial killer ter se aproximado da jovem.



Assista ao trailer:





"A Hora do Pesadelo"

Presente no imaginário do público, o temido Freddy Krueger (Robert Barton Englund ) aterroriza jovens dentro dos próprios sonhos, que, na verdade, se tornam pesadelos. Para fugir do vilão, nem mesmo ficar sem dormir é uma opção. Parte dos títulos da saga pode ser assistida na HBO Max.

Assista ao trailer:





A estranha (Carrie)

O que faria se descobrisse que tem poderes telecinéticos depois de ter sido alvo de bullying na própria escola? A protagonista até evitou se vingar, mas tudo muda quando é hostilizada mais uma vez no principal evento estudantil: o baile de formatura. Disponível no Prime Video.

Assista ao trailer:





"Rua do Medo"

Disponível na Netflix, cada filme da trilogia se passa em uma época distinta, mas todas as obras estão interligadas. Ao decorrer de cada longa, um grupo de jovens descobre que os assassinatos e crimes que assombram a cidade em que moram estão relacionados com algo sobrenatural.

Assista ao trailer:



