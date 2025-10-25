Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira revive Odete Roitman em festa de Halloween

Paolla Oliveira surpreendeu os seguidores ao surgir caracterizada como a lendária Odete Roitman, vilã de “Vale Tudo”, durante uma festa de Halloween em Nova York.

A atriz compartilhou registros da transformação em seu perfil no Instagram na noite de sexta-feira (24), arrancando risadas e elogios de fãs e amigos famosos.

“Flagra: Odete viva e em NY. Tem ícones que nunca morrem, meu bem!”, escreveu Paolla na legenda da publicação, fazendo alusão a uma das frases mais marcantes da personagem eternizada por Debora Bloch na releitura da novela.

A produção caprichada reproduziu com fidelidade o visual da vilã: blusa cinza-clara com manchas vermelhas simulando o tiro que marcou sua última cena, calça de alfaiataria bege, cinto preto, óculos escuros e o clássico alfinete de brilho. O cabelo loiro, em corte médio e ondulado, completou o look.

Além da caracterização, Paolla encenou de forma bem-humorada o momento do disparo, escorregando pela parede e dramatizando a queda de Odete Roitman.

Nos comentários, celebridades aprovaram a homenagem. Sabrina Sato escreveu: “Ahhaha eu amo vc”, enquanto Ingrid Guimarães reagiu com “Genial”. Já a atriz Larissa Manoela escreveu: "Hahahah maravilhosa"