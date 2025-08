Reprodução Sydney Sweeney

Sydney Sweeney, atriz de " Euphoria ", está registrada como membro do Partido Republicano na Flórida desde junho de 2024. A informação foi confirmada por registros públicos de votação analisados pelo BuzzFeed . A descoberta ocorre em meio à repercussão negativa do anúncio “ great jeans” da American Eagle, que gerou debates sobre supostas mensagens políticas.

Segundo o BuzzFeed, o dado sobre a filiação partidária ganhou força após publicação viral no X, feita pelo usuário @time222smoke. Os posicionamentos da atriz já haviam sido discutidos nas redes, com a loira já tendo enfrentado críticas no passado por supostas referências políticas em eventos pessoais.

O comercial da marca mostrava Sweeney dizendo: “ Genes são passados de pais para filhos, muitas vezes determinando características como cor dos olhos, personalidade e até cor do cabelo. Meus jeans são azuis. ” O trecho foi acusado de fazer um aceno a ideologias de supremacia branca.

O governo dos Estados Unidos chegou a comentar a polêmica. Steven Cheung, diretor de comunicação da Casa Branca, classificou as críticas como “ pensamento liberal denso ” e “ cultura do cancelamento fora de controle ”.

Histórico de controvérsias



A atriz já havia sido alvo de críticas em 2022, quando publicou fotos de uma festa de aniversário para a mãe. O evento teve chapéus semelhantes aos usados em campanhas de Donald Trump e um convidado vestindo camiseta com referência ao movimento “ Blue Lives Matter ”.

Na época, Sweeney negou intenções políticas. “ Uma celebração inocente pelo aniversário de 60 anos da minha mãe virou uma declaração política absurda, o que não foi a intenção. Por favor, parem de fazer suposições ”, disse.