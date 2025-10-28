Reprodução/ Instagram @vireijornalista Banda e equipes de TV se desentendem em local de duplo homicídio no ES

Uma confusão interrompeu o trabalho de equipes de televisão na manhã desta segunda-feira (27) em Cariacica, na Grande Vitória (ES). Os profissionais registravam imagens da área onde um duplo homicídio havia ocorrido no domingo (26), quando foram abordados por integrantes de uma banda musical.

Assista:





As informações são da página Virei Jornalista. O veículo que transportava os músicos passou pela região justamente enquanto os jornalistas realizavam a cobertura do caso. Um dos integrantes desceu do carro e teria iniciado uma discussão com os repórteres.





O músico teria exigido que as imagens captadas fossem apagadas imediatamente. Diante da recusa dos cinegrafistas em excluir o material, teve início um desentendimento que levou os profissionais de imprensa a interromperem as gravações.

A confusão foi registrada em vídeo por pessoas que estavam próximas e o material circulou entre profissionais da imprensa local. Segundo os jornalistas que acompanhavam a cobertura, a banda não tem nenhum tipo de envolvimento com o crime investigado pela Polícia Civil.

Nas redes sociais, a postura dos músicos foi amplamente criticada por internautas. “Todo dia um trem diferente para o jornalismo. Espero que vocês estejam bem, pessoal”, escreveu uma usuária. “Que atitude lastimável com a imprensa”, comentou outra. “Episódio triste”, opinou um terceiro.

Saiba mais

A Polícia Civil do Espírito Santo é responsável pelas investigações sobre o duplo homicídio. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação do crime nem sobre possíveis suspeitos.

Procurada pela reportagem do iG Gente, a corporação não respondeu até a publicação deste texto, que será atualizado caso retornem.