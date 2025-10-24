Reprodução/Internet Comandante Hamilton pediu para sair do SBT após anos de colaboração

O Comandante Hamilton decidiu encerrar sua trajetória no SBT depois de dois anos de colaboração com a emissora. O piloto, que voltou para o canal em 2023, optou por se afastar da televisão para se dedicar a novos projetos pessoais e ampliar sua presença digital. Apesar da saída do vídeo, os helicópteros que operam sob seu comando continuarão prestando serviços ao canal de Silvio Santos (1930–2024).

Segundo informações divulgadas por Flávio Ricco, foi o próprioquem solicitou que o anúncio fosse feito apenas no fim da manhã desta sexta-feira (24), para que pudesse comunicar a decisão diretamente à direção do SBT.

A despedida ocorreu em clima amistoso. Em nota enviada por sua assessoria, o piloto afirmou deixar a emissora “pela porta da frente”. “Sou muito grato ao SBT e a todos com quem trabalhei ao longo dessa jornada. Agora é hora de colocar novos planos em prática e estar ainda mais próximo do público”, disse Hamilton.

Ele já apresenta um programa ao vivo em seu canal no YouTube e pretende transformar a atração em uma produção diária. Além disso, prepara duas novas séries: uma sobre operações policiais e outra voltada para turismo nacional.

Carreira do piloto

A estreia na televisão aconteceu em 1993, durante a reformulação do Domingo Legal com Gugu Liberato (1959–2019), que apostou na cobertura aérea como diferencial da atração. O sucesso o levou a trabalhar com outros apresentadores de destaque, como Sonia Abrão, Marcelo Rezende (1951–2017) e José Luiz Datena. Hamilton também integrou a programação de várias emissoras ao longo dos anos, consolidando sua imagem como repórter aéreo.