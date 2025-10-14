Reprodução: TV Globo Felca no "Altas Horas"

Felipe Bressanim, popularmente conhecido como Felca, foi contratado pela Rede Globo. Caberá ao youtuber, que viralizou ao denunciar a adultização de crianças e adolescentes no Brasil, participar do "Fantástico", comandado por Maju Coutinho e Poliana Abritta.

Na atração dominical da emissora, ele apresentará um quadro voltado à saúde mental. As pautas terão foco no público infantojuvenil, passando ainda por temas relacionados às doenças mentais, bem como formas de diagnóstico e tratamento.

Inicialmente, o projeto terá seis episódios encomendados. Nos bastidores, há quem defenda a possibilidade do comunicador continuar após o encerramento, caso o quadro seja renovado, ou até mesmo em um novo formato se a audiência corresponder.

A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (13), no Upfront Globo 2026, realizado no auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Este é o evento cerimonial no qual o canal apresenta ao mercado publicitário as principais novidades para o próximo ano. Neste caso, o de 2026.

Dupla mantida

Já o comando da revista eletrônica segue sob a responsabilidade das jornalistas Poliana Abritta e Maju Coutinho. A segunda, diga-se de passagem comandará um novo quadro no "Show da Vida".

Trata-se de um mergulho na vida e rotina de entregadores de delivery, detalhando a dinâmica de trabalho, bem como explorando aspectos inusitados que fazem parte da vida desses trabalhadores.

As próximas edições do "Fantástico" devem abordar a inteligência artificial, na nova temporada de "Mentes Digitais". Genética, medicina e saúde também serão discutidas, mas no quadro inédito "Código da Vida".