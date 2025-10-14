Reprodução/Internet Debate presidencial será exibido no horário da novela das nove

A Globo anunciou nesta segunda-feira (13) uma mudança inédita para a cobertura das eleições de 2026. Pela primeira vez, o debate com os candidatos à Presidência da República será exibido no horário tradicional da novela das nove, logo após o Jornal Nacional. A decisão foi divulgada durante o Upfront Globo, evento voltado ao mercado publicitário que antecipa as novidades da programação para o ano seguinte.

Novo posicionamento

A novidade foi comunicada pelos apresentadores César Tralli e Renata Vasconcellos, nova dupla titular do Jornal Nacional. Eles destacaram o ineditismo da medida e a importância estratégica da mudança na grade para ampliar o alcance da cobertura eleitoral. Apretende dar máxima visibilidade ao confronto entre os principais presidenciáveis do país, apostando no horário de maior audiência da televisão brasileira.

Durante o anúncio, César Tralli explicou que o novo posicionamento do debate busca garantir um espaço nobre para uma decisão essencial ao país. Já Renata relembrou outras iniciativas da Globo em anos eleitorais, como a Caravana JN, em 2006, O Brasil Que Eu Quero, em 2018, e a série sobre a Constituição brasileira, exibida em 2022. Todas essas ações fizeram parte da cobertura jornalística da emissora em pleitos anteriores.

