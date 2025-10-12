Reprodução/ Disney +/ YouTube "O Rei Leão", "Frozen" e "Turma da Mônica"

No dia 12 de outubro, duas celebrações se encontram: a de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. Pensando em quem quer aproveitar o feriado em família, o iG Gente selecionou cinco produções imperdíveis para tornar a data ainda mais especial.

"Lilo & Stitch"



Lições familiares e o verdadeiro sentido da amizade são os temas principais da animação que conquistou fãs ao redor do mundo. A complexa relação entre uma garotinha havaiana e um extraterrestre também ganhou um live-action, lançado neste ano.

Disponível em: Disney +.

Assista ao trailer:













"Turma da Mônica Lições"

O universo criado pelo cartunista Mauricio de Sousa não se restringe aos gibis. A famosa história das HQs (histórias em quadrinhos) também serviu de inspiração para uma adaptação live-action. Giulia Benite, Laura Rauseo, Kevin Vechiatto e Gabriel Moreira interpretam o icônico quarteto formado por Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão.

Disponível em: Prime Video.

Assista ao trailer:





"Frozen"

Até onde uma irmã iria para salvar a caçula? Nascida com o poder de congelar tudo o que toca, Elsa se trancou por anos pela dificuldade em controlar os dons com os quais nasceu. Quando Anna é ferida por essa magia, ela precisa correr contra o tempo para impedir que ela se transforme em gelo para sempre.

Disponível em: Disney +.

Assista ao trailer:





"Os Smurfs 2"

Os mágicos e pequeninos seres azuis precisam se unir para resgatar Smurfette. Além disso, temem que o cruel e inescrupuloso vilão Gargamel (Hank Azaria) destrua a vila ao descobrir o feitiço que consegue criar mais smurfs.



Disponível em: Netflix.

Assista ao trailer:





"O Rei Leão"

O emblemático elo entre pai e filho é o combustível para todos os acontecimentos da animação, que também foi adaptada para um live-action homônimo. Simba precisa assumir o reinado do pai, Mufasa, além de impedir o ciclo de fome e crueldade imposto pelo tio malvado dele, Scar.

Disponível em: Disney +.

Assista ao trailer:







