Se você é daquelas pessoas que cresceram lendo as histórias em quadrinhos criadas por Mauricio de Sousa, vai gostar da novidade: no dia 23 de outubro, chega aos cinemas brasileiros “Mauricio de Sousa – O Filme” . O longa retrata a carreira do quadrinista e conta a história da criação de seus personagens mais icônicos.

Além disso, a obra mostra bastidores da vida do desenhista, sua relação com a família e o lançamento do primeiro gibi, que veio a dar origem a um dos grandes estúdios de entretenimento do Brasil, a MSP Estúdios.

O filme marca as comemorações dos 90 anos do artista e a estreia de Mauro Sousa, filho do artista, nos cinemas. Durante coletiva de imprensa, o ator falou ao iG Gente sobre a emoção em interpretar o pai nas telonas, além de ressaltar a importância de retratar sua história em um longa.

“Comecei a fazer teatro com 8 anos, me formei e fui parar nos musicais. Trouxe essa minha bagagem para MSP estúdios. Tudo que passei na minha carreira foi para interpretar o meu pai nos cinemas”, lembra.

Mauro também frisa a responsabilidade em dar vida a pessoa mais importante da sua vida. “É um sentimento enorme de responsabilidade. Estava extremamente emocionado no set com o Pedro [Vasconcelo] me dirigido. Precisava me concentrar para passar a história. A experiência mais intensa é emocionante na minha vida. Não poderia ter melhor estreia no cinema. Estou vivendo um momento muito especial e de ansiedade também. Este ano o meu pai completa 90 anos e é muito especial” , celebrou.

Dirigido por Pedro Vasconcelos, o longa apresenta ao público como surgiram os primeiros personagens que marcam gerações e como se entrelaçam com a história pessoal do artista. A primeira criação, Bidu, por exemplo, foi inspirada em seu cão de infância, Cuíca, e estreou junto com Franjinha na primeira tirinha de Mauricio, publicada em 1959 na Folha da Tarde.

“Estou muito feliz. Como o Maurício diz é um sonho sonhado e realizado. Ele é um artista fora do comum. Estou feliz em estar disponibilizando a história desse cara que é tão importante no Brasil e fora do Brasil também”.

“Esse filme é especial para mim porque queria retribuir a ele o que ele fez por mim e pelos meus filhos. Eles consumiram muitos gibis e estavam mergulhados neles e eu também. Queria dar de presente um retorno. Ele foi fundamental não só para minha vida, mas para muita gente. O Maurício precisa saber o quanto as pessoas o amam” , concluiu Pedro.

O elenco também conta com Diego Laumar como o Mauricio na infância; Thati Lopes como Marilene, sua primeira mulher; Elizabeth Savalla como Vó Dita; Emílio Orciollo Neto como Antonio de Sousa, pai do quadrinista; Natália Lage como Nila, mãe dele, entre outros.












