Foto/Reprodução Morre o ator José David

O ator, jornalista e escritor Davi José Lessa Mattos Silva faleceu na última segunda-feira (6), aos 83 anos. Ele foi o intérprete de Pedrinho na primeira adaptação televisiva de O Sítio do Picapau Amarelo (1955-1959), exibida pela TV Tupi. Desde 2017, enfrentava uma doença pulmonar.

O velório será realizado nesta terça-feira (7), em São Paulo, com início às 9h e término previsto para as 13h, segundo nota divulgada à imprensa.

David começou cedo: aos 12 anos, em 1954, no Teatro Escola de São Paulo (TESP), tornando-se um dos pioneiros da televisão brasileira. Sua estreia ocorreu no seriado infantil As Aventuras de Tom Sawyer, mas foi em O Sítio que se tornou amplamente reconhecido.

A série pioneira da TV Tupi era exibida ao vivo, exigindo grande talento e disciplina. Davi José, ao lado de Edy Cerri (Narizinho) e Lúcia Lambertini (Emília), marcou a infância da primeira geração que assistiu à televisão no Brasil. Ele contava que, mesmo décadas depois, ainda era reconhecido nas ruas como Pedrinho, e se emocionava com esse carinho do público.





Nascido em 21 de fevereiro de 1942, em São Paulo, o ator construiu uma trajetória profissional de três décadas dedicadas à arte.

Além da TV Tupi, atuou em novelas da TV Excelsior e, principalmente, no Teatro de Arena de São Paulo (1964-1967). Dando-lhe um grande aparato em sua carreira artística, tornando-se um dos mais notáveis em sua época.

O Arena, berço da dramaturgia de resistência, marcou o compromisso cultural de Davi com o país. Lá, trabalhou ao lado de nomes como Lélia Abramo e Gianfrancesco Guarnieri. Também participou do especial teleteatro Minha Doce Turma, exibido na TV Globo.

O ator acumulou uma notável formação acadêmica. Formado em Ciências Sociais pela USP, também estudou nas universidades Paris VIII e Paris X, na França. Com uma bolsa do governo, cursou licenciatura em Sociologia pela Universidade de Paris VIII - Vincennes e concluiu o mestrado em Sociologia da Cultura na Universidade de Paris X - Nanterre.

Ao retornar ao Brasil, dedicou-se ao ensino e concluiu o doutorado em História Social pela USP.

Seus estudos acadêmicos concentraram-se na cultura brasileira, com ênfase na influência do teatro e da televisão na vida do paulistano nas décadas de 1940 e 1950