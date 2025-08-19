Reprodução/Internet Chef de Alto Nível terá nova temporada na Globo em 2026

A Globo decidiu renovar o reality Chef de Alto Nível para uma nova temporada em 2026. Apresentado por Ana Maria Braga, o programa agradou à direção da emissora pelos resultados expressivos de audiência em sua primeira edição.

Segundo a Folha de S.Paulo, a confirmação deve ser feita oficialmente nesta quinta-feira (21), durante a final da temporada inaugural, que será transmitida ao vivo. A nova leva de episódios ainda não tem data exata para estreia, mas a tendência é que vá ao ar logo após a Copa do Mundo de 2026, novamente em horário nobre.

A competição da Globo conta com jurados renomados como Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, que também estarão presentes na decisão ao lado de Ana Maria Braga.

Formato internacional



Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, indicam que oelevou a audiência da Globo em 14 das 15 principais regiões metropolitanas do país, reforçando sua força no horário.

Inspirado no formato do Next Level Chef, apresentado por Gordon Ramsay, o reality brasileiro foi gravado entre maio e junho nos Estúdios Globo e segue o modelo da versão original, com jurados recrutando participantes para desafios eliminatórios até coroar uma nova estrela da gastronomia nacional.