Reprodução/Instagram/@deboraestrella Debora Estrella morre em acidente aéreo

Uma tragédia abalou o jornalismo mexicano no último sábado (20). Faleceu, aos 43 anos, a apresentadora e jornalista Débora Estrella, da MMTV, vítima de um acidente aéreo no município de García, no estado de Nuevo León, no México.

A notícia da queda da aeronave ganhou destaque internacional não apenas pela notoriedade de Débora no jornalismo, mas por um detalhe extremamente chocante: foi o ex-marido dela, o jornalista José Luis García, quem divulgou a informação sobre o acidente sem saber que sua ex-esposa estava entre as vítimas.

Ele compartilhou as primeiras informações em suas redes sociais sobre o acidente:

"Caiu um avião. A Proteção Civil de Nuevo León confirma que um casal morreu próximo ao Riveras Interpuerto, no Parque Industrial Ciudad Mitras, em García. A aeronave foi registrada em vídeo por vizinhos quando caiu à beira do rio", disse sem saber que sua ex-esposa teria falecido.





Ao descobrir que Débora estava entre as vítimas fatais do acidente, José Luis apagou imediatamente a publicação. O que parecia ser uma cobertura de rotina sobre um trágico acidente aéreo, revelou-se o momento em que o jornalista anunciava, sem saber, a tragédia que vitimou sua ex-esposa.

Momentos antes da tragédia, Débora havia feito uma postagem nos Stories do Instagram. No vídeo, ela mostrava a aeronave na qual embarcaria pouco depois.

De acordo com o veículo espanhol Infobae, o acidente ocorreu por volta das 18h50 (horário da Cidade do México). A jornalista participava de uma aula particular de pilotagem. O piloto, Bryan Ballesteros Argueta, também faleceu na queda.

Moradores da região registraram o momento exato em que o avião caiu próximo ao rio Pesquería. Equipes de emergência foram acionadas imediatamente.

O canal de TV a cabo Milenio Televisión, emissora onde a jornalista trabalhava, lamentou publicamente sua morte:

"Na MULTIMEDIOS, lamentamos profundamente a perda da nossa colega Débora Estrella. Aos 43 anos, ela apresentava o telejornal matinal em Monterrey desde 2018. Também esteve à frente de telejornais na Milenio Televisión e no Canal 6, da Cidade do México, nos fins de semana.

Débora faleceu neste sábado, 20 de setembro, em um acidente com uma aeronave de pequeno porte no município de García, Nuevo León.

Apresentamos nossas sinceras condolências à sua família e entes queridos. Descanse em paz, camarada", disse o canal de TV mexicano.