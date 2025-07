Reprodução/Internet As Filhas da Senhora Garcia afasta público e derruba ibope do SBT em 11%

As Filhas da Senhora Garcia não conquistou o público da Grande São Paulo: alvo de uma estratégia de guerrilha nas últimas semanas, com intensa promoção nas redes sociais e em praticamente todos os programas produzidos pelo SBT, a novela mexicana estreou espantando uma parcela significativa do público da emissora.

Levantamento obtido pela coluna com fontes do mercado, revelam que o primeiro capítulo do folhetim derrubou os índices da emissora em 11% na comparação com as últimas quatro segundas-feiras, com Chaves e A Caverna Encantada.

Transmitida entre 20h45 e 21h42, a estreia de As Filhas da Senhora Garcia marcou média de 3,14 pontos e amargou a terceira colocação para ode ponta a ponta. No mesmo horário, a Globo marcou 25,19 pontos com o Jornal Nacional e parte de Vale Tudo. A Record, com o Jornal da Record e a estreia de sua nova novela bíblica, pontuou 7,09 e assegurou a vice-liderança absoluta.

Depois, surgem a TV Cultura (0,58), com um programa esportivo e seu principal telejornal, e a Band (0,67), com a novela Café com Aroma de Mulher e o início do Show da Fé.

Confronto com a Record

Os números de As Filhas da Senhora Garcia pioraram ainda mais no confronto com Paulo, o Apóstolo, entre 21h e 21h42: nesta faixa, a estreia da novela bíblica superou o SBT por 6,71 a 3,06 pontos de média.

Todos os números apresentados na reportagem são prévios e podem passar por mudanças na consolidação dos índices, que acontecerá no início da tarde de terça-feira (8). Cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.