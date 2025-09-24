Reprodução/Instagram/@oratinho/@jr_limafcoficial Ratinho detona Junior Lima

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, causou polêmica ao usar seu espaço na rádio Massa FM para disparar críticas contra nomes da música brasileira. O comunicador atacou o cantor Junior Lima, de 40 anos, ex-integrante da dupla Sandy & Junior, e ainda ironizou artistas consagrados da MPB, como Chico Buarque.

Durante o programa, Ratinho debochou do trabalho de Junior:

"Esse menino não tem talento como a irmã. Ele ia na aba dela. Tentou ser roqueiro e não quiseram ele. Ele nunca cantou, quem canta é a Sandy. Ele tem um grupo, mas é uma bosta", disparou.

A declaração ocorreu após Junior Lima se posicionar contra a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O comentário do irmão de Sandy, que participou de um protesto no Rio de Janeiro, foi rebatido por Ratinho, que ironizou:





"Lamentavelmente, ele não tem talento como a irmã. Primeiro, tentou ser roqueiro, os roqueiros não o quiseram. Roqueiro não gosta de sertanejo. Falou bobagem", afirmou.

Em seguida, em tom provocativo a Junior Lima, filho de Xororó e sobrinho de Chitãozinho, o apresentador, contratado do SBT, relembrou que a maioria dos cantores sertanejos declarou apoio a Jair Bolsonaro nas eleições de 2022:

"Estou cansado de falar aqui: a maioria dos cantores sertanejos entrou na campanha política a favor do Bolsonaro. É verdade ou não é? É! Inclusive, eu fui lá com eles. Fui com umas quarenta duplas. Tudo bem, eu estava junto", disse.

O apresentador ainda criticou outros ícones da música:

"Os globais são todos de esquerda. Para ser de esquerda tem que ser pobre, aquele que não acredita mais na vida. Ser rico e de esquerda é fácil, querem fazer o povo de tonto. Chico Buarque ser de esquerda é fácil. Bebe champanhe, come caviar, pega dinheiro da Lei Rouanet, aí é fácil", disse.