Reprodução/ Globoplay - GNT Tati Machado chora no "Saia Justa"

Tati Machado, de 34 anos, retornou ao "Saia Justa", do GNT, na última quarta-feira (10), quatro meses após a morte de Rael, primogênito que perdeu aos oito meses de gestação. Emocionada e chorando, ela falou sobre o luto.



Assista:

🚨ASSISTA: Tati Machado fala sobre sua gravidez: “Eu faria tudo de novo, mesmo que terminasse da mesma forma, porque é muito amor” #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/0epFoymKpp— Alfinetei (@ALFINETEI) September 11, 2025





"Estar de volta é uma forma de ocupar um pouco a minha cabeça, porque chega um momento em que ela fica vazia. Eu tenho uma marca para o resto da minha vida, eu vou caminhar com essa marca e ela está cravada no meu coração. E eu fico pensando que, de alguma maneira, vivi o melhor momento da minha vida", começou.





"Veio o corte seco, eu estava aqui um dia e, no outro, não estava mais. Eu estava no fundo do poço, até mais baixo que o fundo do poço. É um pouco estranho, estou de volta em algo que não planejei, mas muito feliz de estar de volta", acrescentou.

Em seguida, ela falou sobre a sensação de não vivenciar momentos que esperou durante a gestação, como pegar o filho nos braços. "Eu me planejei para ter um filho no meu colo, para escutar um chorinho, limpar a fralda, eu me planejei para viver isso, e eu não vivi isso, meu colo estava vazio", desabafou.

Mesmo sofrendo com a morte de Rael, fruto da relação com Bruno Monteiro, ela afirma que passaria por toda a situação outra vez, pois sempre esteve cercada de bons sentimentos. "Eu toparia viver tudo de novo, mesmo que terminasse da mesma forma, porque nunca faltou amor", garantiu.

TV aberta

Além do GNT, Tati Machado pode ser vista nas telinhas da Globo. A jornalista foi escalada para dividir o comando do "Mais Você", com o ex-BBB Gil do Vigor. A dupla apresenta o matinal até Ana Maria Braga retornar de férias.

"Recebo com muito amor essa tarefa de cuidar da casa da Ana Maria Braga por algumas semanas. Mas convenhamos, a Ana é insubstituível, isso é incontestável, né?", disse ela na última semana, quando foi anunciada como substituta. "Então, darei meu máximo e, assim como prometi para a própria, não deixarei de lado o meu jeitinho. E ninguém faz nada sozinho", declarou.