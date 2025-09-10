Foto: Divulgacao MasterChef Confeitaria

Após conquistar bons números com a versão amadora, a Band estreou nesta terça-feira (9) a segunda temporada do MasterChef Confeitaria com confeiteiros profissionais. O retorno, no entanto, registrou apenas 0,8 ponto de média e se tornou a pior estreia da história do formato na emissora.

A informação foi revelada pelo NaTelinha , que teve acesso aos dados consolidados da Kantar Ibope. O programa não só estreou em baixa como também perdeu posições no ranking de audiência.

Segundo os números, o talent show chegou a ser superado pela RedeTV!, que exibia uma reprise do Operação de Risco . Em alguns momentos, a atração ficou atrás até da TV Cultura e da Record News, emissoras que raramente aparecem na frente da Band em horário nobre.

Na comparação com edições anteriores, a queda foi significativa. Enquanto o MasterChef com cozinheiros amadores conseguiu recuperar parte do público em 2024, a versão de confeitaria não manteve o interesse da audiência.

Na Globo, a derrota do Brasil para a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 marcou 27,2 pontos em São Paulo e foi a atração mais vista do dia. O SBT conseguiu 3,6 pontos com o Programa do Ratinho , enquanto a Record obteve 2,8 pontos com o filme 211 – O Grande Assalto .