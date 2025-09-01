Band Enquete revela disputa entre Daniela e Felipe na final do MasterChef 2025

A advogada Daniela aparece como favorita do público para levar o prêmio do MasterChef Brasil 2025 . Em uma disputa acirrada, a loira surge com 50,6% dos votos, enquanto o barista Felipe B soma 49,4% na enquete feita pelo iG Gente.

O duelo que define o campeão acontece na próxima terça-feira (2), na Band, com avaliação dos jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin.

A enquete publicada na última quarta-feira (27) pelo iG mostra que a torcida segue equilibrada. A diferença entre os dois finalistas é de pouco mais de um ponto percentual. Vale ressaltar que a final do reality show culinário é definida com uma prova entre os finalistas, sem interferência do público.

Daniela conquistou vaga na decisão após vencer a prova autoral de cozinha molecular exibida na última terça-feira (26). O prato recebeu elogios dos jurados pelo equilíbrio de sabores e pela identidade gastronômica apresentada na reta final da competição.

Felipe B garantiu lugar na final ao superar Rodrigo e Glória em uma prova de alto nível. O desafio consistiu em recriar o turducken em versão marítima, com peixes desossados e diferentes camadas de recheios. A execução precisa garantiu a aprovação dos chefs e eliminou os rivais.

