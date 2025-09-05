Reproduçao TV Globo Tiee no "Encontro"

Convidado do "Encontro com Patrícia Poeta" desta sexta-feira (5), o cantor Tiee surpreendeu o público ao fazer um desabafo sobre o episódio traumático sofrido pela banda que o acompanha nas apresentações feitas ao redor do Brasil.



Isso porque a van com a equipe do músico foi roubada na Linha Amarela a caminho de show em Nilópolis. "Foi um grande livramento, aconteceu depois da saída do estúdio. Foi uma coisa muito séria, um grande susto", começou o vocalista.





"Deus preservou nossas vidas. Eu não estava na banda, mas todos [os outros integrantes] estavam. Levaram um instrumento, um baixo", acrescentou Tiee. Ricardo, o dono do baixo, também se pronunciou: "é um instrumento maravilhosa, que tem uma história muito linda comigo, mas creio que vai voltar para nossas mãos" .

Comovida com o episódio sofrido pela banda, Patrícia Poeta fez um apelo aos espectadores na tentativa de que o item fosse recuperado, especialmente pelo valor afetivo que tinha para o baixista. Por isso, ela exibiu uma foto do instrumento.

"Vamos fazer o seguinte. Quem está assistindo ao 'Encontro', vamos tentar ajudar, vai que acha, devolva para o dono. É uma boa ideia. Olhe a foto, é este o baixo, gente", disse a jornalista enquanto mostrava um registro do baixo ao vivo.

Reprodução TV Globo - 5.9.2025 Patrícia Poeta mostra baixo roubado e faz apelo aos espectadores





Saiba mais

No dia 29 de agosto, a van com a equipe do cantor Diogines Ferreira de Carvalho, popularmente conhecido como Tiee, foi roubada na altura da 44ª DP (Inhaúma), próximo à saída 7 da Linha Amarela, do Rio de Janeiro. Não houve feridos.

Segundo Bruno Cordeiro, que dirigia a van, os assaltantes estavam armados e em uma motocicleta enquanto seguiam o automóvel. Depois do crime, os membros da equipe foram buscados por outro veículo. Mesmo com o roubo, eles fizeram o show programado em Nilópolis, na Baixada Fluminense.