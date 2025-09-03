Divulgação Band/ Melissa Haidar Daniela Dantas

Daniela Dantas, de 49 anos, foi consagrada como a grande campeã da temporada de 2025 do "MasterChef Brasil". Na terça-feira (2), ela levou a melhor e derrotou Felipe Bruzzi, participante mais favorito pelos outros cozinheiros já eliminados.



Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça preferiram o menu desenvolvido pela advogada, que embolsou R$ 500 mil como prêmio, além de equipamentos para compor a futura cozinha e um curso na escola de gastronomia Le Cordon Bleu.





A inspiração da competidora no desenvolvimento do menu foi a Bahia. "Várias Águas” foi o título escolhido por ela. Ostras e um molho de moqueca foram os itens principais do primeiro prato. Já o principal foi uma massa italiana com recheio de camarão.

Para a sobremesa, ela apostou em mousse de Cambuci. A fruta é originária da região da Mata Atlântica e foi um dos critérios de desempate para o trio de jurados na hora de selecionar quem venceria a competição gastronômica.

Saiba mais

Sucesso nas redes sociais e dona de uma trajetória consolidada no reality de culinária, Daniela Dantas teve uma passagem intensa no programa, principalmente pelos conflitos que travou com outros participantes. Ela teve vários desafetos que torceram pela eliminação dela.

A postura dela em frisar que estava na competição para cozinhar e não para criar amizades foi elogiada pelos fãs, que aumentaram ao decorrer de cada episódio em que ela conseguia se manter no elenco da disputa.

Lançamento

A 2ª edição do "MasterChef Confeitaria" irá ao ar a partir de 9 de setembro. Dessa vez, o time de avaliadores terá a baixa de Henrique Fogaça. Por isso, Diego Lozano foi escalado para ser jurado ao lado de Erick Jacquin e Helena Rizzo.