O MasterChef Brasil , exibido na última terça-feira (5), chegou com doses de tensão e nostalgia. A eliminação da noite - que marcou o retorno de Paola Carosella ao júri após cinco anos afastada da atração - foi causada por um deslize que passou despercebido durante o preparo de uma receita.

No início do programa, a chegada de Paola emocionou não somente os participantes, mas também a equipe de jurados. Ela se juntou a Henrique Fogaça e Helena Rizzo para julgar a primeira prova da noite, que consistia na criação de menus monocromáticos preparados por trios.





A dinâmica contou com um detalhe estratégico: Rodrigo, vencedor da prova anterior, teve a vantagem de escolher a cor dos ingredientes de cada equipe. Ele formou o trio amarelo com Felipe B. e Guilherme, que acabou vencendo a disputa e escapando da eliminação.

O clima esquentou na segunda etapa. Os participantes foram desafiados a criar três tipos de sushi vegano, acompanhados de um molho inusitado. A prova foi avaliada pela chef convidada Telma Shiraishi, renomada na culinária japonesa e responsável pelo restaurante Aizomê.

Entre os destaques do dia, Fernanda brilhou e conquistou seu primeiro pin da temporada. Glória também impressionou os jurados com seu desempenho. Já Daniela demonstrou insegurança na execução técnica. No entanto, o erro mais grave veio de Teresa, que utilizou mel na receita - um ingrediente de origem animal, proibido em uma prova vegana.

Telma foi a primeira a perceber o deslize, que acabou culminando na eliminação de Teresa. A cozinheira reconheceu o erro antes mesmo do anúncio oficial.

"Quando ela falou, eu já sabia que ia sair" , disse, muito emocionada com a eliminação do reality show de culinária da Band.

Teresa já havia sido eliminada no início da temporada, mas retornou pela repescagem. Desta vez, porém, sua saída foi definitiva, sem qualquer chance na emissora do Morumbi, desta vez.

"Estou arrasada, me sentindo burra e idiota por ter usado mel numa prova vegana" , desabafou bastante chorosa.

Apesar da frustração, ela afirmou que seguirá na gastronomia:

"Quero estagiar em restaurantes fora do Brasil. Tenho planos para abrir uma confeitaria ou restaurante no futuro" , finalizou.