Thales Bretas/Instagram Thales Bretas





Nesta quarta-feira (4), Thales Bretas , visitou pela última vez o apartamento no Rio de Janeiro onde viveu com o falecido humorista Paulo Gustavo e seus dois filhos, Gael e Romeu, anunciando sua mudança para um espaço maior.

A decisão, motivada pela necessidade de dar mais liberdade às crianças, foi descrita por ele como um momento carregado de nostalgia e gratidão pelas memórias construídas no imóvel ao longo de anos.

Ao mostrar o apartamento ainda parcialmente mobiliado, inclusive com um teto decorado com estrelinhas no quarto das crianças, Thales não escondeu a comoção.

"Mudar é gostoso, mas toda vez que eu venho aqui pra buscar alguma coisa, eu fico com o coração partido. Um pouco das memórias onde os meus filhos nasceram e cresceram até os 5 anos. É tudo muito especial e difícil".

Ele expressou o desejo de que a próxima família seja tão feliz no local quanto a sua foi.

O dermatologista relembrou que se mudou para o apartamento logo após se casar com Paulo Gustavo, quando começaram a planejar ter filhos.

"Fizemos esse quartinho para Gael e Romeu. E esse apartamento ficou com essas memórias".

Thales destacou os momentos vividos no local: a felicidade do casal antes da paternidade, os primeiros anos com as crianças e, posteriormente, o período desafiador após a morte do companheiro, quando criou os filhos sozinho ali.





Novo capítulo

Apesar da saudade, Thales encara a mudança com esperança.

"Vamos mudar para essa fase nova, numa casa nova. Mas tudo isso é carregado de gratidão, saudade, nostalgia e uma vontade de escrever uma história nova, uma fase nova, numa casa nova".

Ele reforçou que a decisão prioriza o bem-estar de Gael e Romeu, que terão mais espaço para brincar no novo lar.