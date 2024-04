Reprodução/Instagram - 14.04.2024 Fiorella Mattheis está grávida do segundo filho com Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo





Fiorella Mattheis anunciou neste domingo (14) que está grávida do segundo filho com o marido, Roberto Marinho Neto. A atriz e o herdeiro da Globo já são pais de Roberto, de 1 ano.





A empresária revelou a novidade em uma publicação no Instagram, em que também entregou o tempo da gestação e o nome do segundo filho. "23 semanas do nosso José, que chega no inverno desse ano", afirmou.

No vídeo divulgado, Fiorella aparece agachada na areia de uma praia, enquanto escreve o nome de cada integrante da família. A atriz e Roberto Marinho Neto começaram a namorar em 2017 e se casaram em uma cerimônia na Itália, em 2021.

Famosos prestigiaram a gravidez de Mattheis nos comentários da postagem. "Vem, José. Titia te ama", escreveu Thaila Ayala. "Amo tanto esse clã", afirmou Thales Bretas. "Ah! Que benção! Parabéns para essa família linda! Que venha com muita saúde", comentou Fabiana Justus.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: