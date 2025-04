Twitter Nicole Bahls com um bebê reborn de porco

A tendência de bebês reborns voltou com tudo nas últimas semanas, e as celebridades não ficaram de fora! A influenciadora digital e apresentadora Nicole Bahls, no entanto, ganhou uma "filha" diferente dos bebês reborns mais comuns, e compartilhou com os seguidores a nova "integrante da família".

Em um vídeo compartilhado no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (28), a ex-participante da A Fazenda mostrou que ganhou uma boneca reborn em formato de porquinha.

Na legenda da publicação, Nicole escreve: "Apavorada com esse bebê reborn que ganhei em homenagem a Rainha Mattos.. Que coisa mais fofa rs". Vale ressaltar que Rainha Mattos é o nome da porca que a influencer tem em sua fazenda, nome dado em homenagem a influenciadora digital homonima.



No vídeo, a ex-Pânico diz: "Gente, apavorada com esse bebê reborn. Olha como é muito igual, até os pelinhos, olha. Essa aqui fizeram me presentearem homenagem à Rainha Mattos, olha. Coisinha mais fofa, gente". Ela mostra a boneca com cara de um filhote de porco, com uma roupa de bebê cor de rosa.

Apavorada com esse bebê reborn que ganhei em homenagem a Rainha Matos.. Que coisa mais fofa rs pic.twitter.com/HgrDU6tBdN — Nicole Bahls (@NicoleBahls) April 28, 2025





Os seguidores logo comentaram sobre a nova "integrante" da família: "Pelo amor de Deus, isso precisa parar KKKKKK", disse uma. Outra acrescentou: " Eu não tô vendo isso KKKK". Um terceiro afirmou: "Eu amo a Nicole, não tem condições HAHAHHAHAH".