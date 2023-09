Divulgação Taty Zatto e Nicole Bahls

Taty Zatto é a convidada do novo episódio da “Casa Bahls” , atração comandada por Nicole Bahls, no YouTube, onde a apresentadora recebe os participantes em sua mansão, localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ex-Panicat já começa o episódio falando sobre a área dos animais. Ela construiu uma mini fazenda em seu imenso quintal, onde abriga diferentes tipos de animais, como galinhas, vacas, entre outros.



Ao visitar a área dos animais, Taty Zatto, que é uma das melhores amigas de Nicole, relembrou o período em que estiveram confinadas em Itapecerica da Serra, São Paulo, na época em que participaram do Power Couple Brasil. O local era o mesmo onde também ficava a sede de A Fazenda. “Será que eu vou querer ir pra Fazenda”? Perguntou Taty, se referindo à sua experiência de cuidar dos animais de Nicole. A modelo então diz que adoraria e que com certeza puxaria mutirões para a amiga: “Óbvio! Dia e noite”, garantiu a ex-Panicat.

A apresentadora revelou à amiga, a quem chama de irmã, que os nomes dela e do marido, Braga, foram os escolhidos para batizar um casal de marrecos. “Não se desgrudam , a Taty e o Braga. O cabelinho é muito parecido com o seu de hoje, por sinal. Tem um cocorocozinho”, explicou Nicole Bahls.

Além disso, a anfitriã faz questão de apresentar Taty ao público que a acompanha como sua melhor amiga e mostrar que, apesar de muitos acharem que não, amizades construídas em realities duram sim e podem ser até mais intensas que as relações já construídas ao longo de anos. “Minha melhor amiga é essa aqui. Para quem eu corro quando preciso de ajuda. E é a irmã que a vida me Deu“, disse Nicole, deixando a amiga Taty Zatto muito emocionada com a declaração.