Reprodução/Youtube A mansão luxuosa de Nicole Bahls

A influenciadora Nicole Bahls exibiu com detalhes a nova mansão luxuosa localizada em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Construída em um terreno de 20.000 m², a propriedade conta com 22 banheiros, salão de beleza privativo, capela e uma mini fazenda de animais.

Em entrevista a Lucas Rangel, do PodDelas, Nicole levou o criador de conteúdo para conhecer cada cômodo da mansão. Na área externa, a ex-Panicat construiu uma verdadeira área de lazer.

A propriedade conta com uma piscina grande, duas áreas gourmets com chopeira, academia toda equipada, hidromassagem ao ar livre, fire pit para 25 pessoas, sorveteira e uma área com diversas redes de descanso.

Além disso, Nicole se dedicou em criar estabelecimentos exclusivos, como salão de beleza para ela e as amigas, bangalôs com piscinas privativas para os hóspedes, canil e uma área semelhante a de pet shop, para dar banho nos animais.

Religiosa, ela também mandou construir uma capela. "Minha avó sempre fez novena em casa e fiz a capela para me conectar com ela. Estou esperando padre Fábio de Melo para abençoar", explicou ela.

Nicole Bahls também criou um lugar especial para cuidar dos animais. A influenciadora viralizou recentemente ao divulgar ter dado nome de famosos para os bichos. No mini fazenda, ela cuida da vaca Camila Queiroz e das galinhas Maiara e Maraisa.