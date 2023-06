Divulgação Daniela Lima

Na última quinta-feira (22), Daniela Lima usou o Twitter para falar da saída da CNN. A jornalista pediu demissão da emissora e foi contrada pela Globo News



"Inicio em breve, com frio na barriga e muita esperança, um novo passo na minha carreira. É com muito orgulho e responsabilidade que anuncio que estou me juntando a um super time, de uma casa que é uma das maiores referências no jornalismo: a GloboNews!"", disse ela.



"A todos que me ajudaram ao longo de mais de três anos a levar o #cnn360 para o ar, o meu mais absoluto obrigada. Aos câmeras, editores, analistas, apresentadores e à equipe do switcher: vcs mudaram minha vida. Amo para sempre. Viva o novo!", completou a jornalista.



A partir de julho, Daniela Lima estará no Conexão GloboNews ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim.



Segundo informações do colunista Gabriel Perline, Daniela se demitiu após insatisfações na CNN. Ela teria reclamado com a chefia de interferências nas pautas que ela apurava e produzia e da orientação da cobertura política.



