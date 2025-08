Instagram Oasis deixa brigas de lado e retorna aos palcos após 16 anos

Um homem de 40 anos morreu após cair de uma arquibancada no show do Oasis, realizado no sábado (2), no estádio de Wembley, em Londres, segundo informações da BBC Britânica . A Polícia Metropolitana informou que o público presenciou o acidente, ocorrido por volta das 22h19, e pediu que testemunhas compartilhem informações.

Em comunicado, a banda lamentou o episódio. “ Estamos chocados e tristes com a trágica morte de um fã no show de ontem à noite. O Oasis gostaria de estender nossas sinceras condolências à família e aos amigos da pessoa envolvida ”, declarou o grupo.

As autoridades acreditam que várias pessoas podem ter registrado imagens do momento da queda, que ocorreu do anel superior do estádio, e pediu para que esses registros sejam entregues. O caso será encaminhado ao Health and Safety Executive, órgão que investiga acidentes em locais públicos.

Uma testemunha relatou nas redes sociais que viu os paramédicos tentando reanimar a vítima. “ Achei que fosse um casaco caindo, mas quando olhei melhor, vi o homem no concreto. Foi horrível de ver ”, escreveu.

O Wembley Stadium também se manifestou. “ Nossos pensamentos estão com a família, que já foi informada e está recebendo apoio de policiais treinados. Apesar dos esforços das equipes médicas e da polícia, o fã infelizmente faleceu ”, disse a administração.

Banda segue turnê após acidente

Mesmo após a tragédia, o show marcado para domingo (3) aconteceu normalmente. Liam Gallagher dedicou a música Live Forever “ para todas as pessoas que não puderam estar aqui esta noite, mas que estão aqui de alguma forma ”.

O acidente ocorreu durante a série de sete apresentações lotadas do Oasis no estádio, que faz parte da turnê de reunião da banda após 16 anos. O giro mundial começou em julho, no Principality Stadium, em Cardiff.

O grupo ainda se apresentará em Edimburgo, nos dias 8, 9 e 12 de agosto, antes de seguir para Irlanda, Canadá, Estados Unidos e México. O retorno a Wembley está previsto para 27 e 28 de setembro.