Reprodução/Internet TV argentina relembra fala polêmica de Renato Gaúcho

Renato Gaúcho voltou aos holofotes internacionais durante o Mundial de Clubes, mas não apenas por sua atuação como treinador. Ao conduzir o Fluminense à classificação para as quartas de final com vitória sobre a Inter de Milão, o técnico também teve detalhes de sua vida pessoal expostos na televisão argentina.

A Telefe resgatou uma entrevista dada por ele em 2008. Durante a transmissão da partida, um dos comentaristas do canal relembrou a declaração polêmica de Renato Gaúcho, que afirmou ter se relacionado com mais de 5 mil mulheres.

“Em uma entrevista feita em 2008, ele confessou ter ficado com mais de 5 mil mulheres. Ele disse: ‘Contei e recontei. Nunca ninguém fez tanto sexo quanto eu. Sou um verdadeiro fenômeno’. Este senhor é o técnico do Fluminense, Renato Portaluppi”, comentou Juan Pablo Varsky na Telefe.



Entrevista de 2008

A entrevista em questão foi concedida ao jornal Meia Hora, no auge da carreira de Renato Gaúcho como figura midiática fora do campo. “Vou contar uma parada para você e acredite se quiser. Eu refiz as minhas contas e cheguei à conclusão de que há muito tempo ultrapassei a marca das 3.000 transas. Contei, recontei e cheguei à conclusão de que já transei com nada mais nada menos que 5.000 mulheres”, disse.