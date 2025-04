Reprodução Globo William Bonner

William Bonner, de 61 anos, surpreendeu o público na madrugada deste sábado (26), quando participou do "Conversa com Bial". Isso porque, ao longo da atração de entrevistas apresentada por Pedro Bial, o ex-marido de Fátima Bernardes revelou que pretende se afastar do "Jornal Nacional" para se aposentar.



O âncora do principal jornalístico da Rede Globo não cravou uma data específica para se despedir do programa, mas confirmou que isso já está nos planejamentos dele. "Quando, eu não posso dizer, mas, sim, tenho planos", admitiu o pai de Laura, Vinícius e Beatriz, frutos da antiga relação com Fátima.





"E também não vou dizer para você que será de sombra e água fresca. Eu tenho um exemplo na minha família", acrescentou ele, que, em seguida, relembrou da trajetória do patriarca, que se envolveu em diferentes tipos de trabalho. "Trabalhou muito, empregos diversos, consultório particular e tal. Aí, num dia, ele decidiu ‘não dá mais'.", recordou.

Bonner ainda citou a "saúde mental" como uma das questões para o futuro dele. "Então, é até uma questão de saúde mental. Quando penso no meu futuro, num futuro tranquilo, não é sombra e água fresca”, concluiu o jornalista, casado com Natasha Dantas desde 2018.