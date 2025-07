Reprodução/Instagram Renata Capucci revela perda de bebê ao entrevistar Tati Machado

No último domingo (27), o "Fantástico" exibiu a primeira entrevista da apresentadora Tati Machado e do marido, Bruno Monteiro, desde a perda do bebê Rael, ocorrida após 33 semanas de gestação. A conversa, conduzida pela jornalista Renata Capucci, aconteceu no apartamento do casal, no Rio de Janeiro, e abordou o luto recente com sensibilidade e empatia.





Renata iniciou o diálogo compartilhando sua própria experiência: "Uma triste coincidência nos une, né, Tati? Perdemos nossos filhos com 33 semanas de gravidez. Comigo foi há 20 anos, e no seu caso, é muito recente. Você ainda está processando esse luto. Como você está?".





A pergunta ecoou a dor que ambas vivenciaram, criando um momento de profunda conexão.

A jornada de Renata Capucci

A jornalista já havia aberto seu coração sobre perdas gestacionais em 2018, durante participação no reality "Popstar". Na época, em entrevista ao "Mais Você", ela relembrou os três abortos espontâneos que sofreu, sendo o primeiro deles o do filho Bernardo, também com 33 semanas.

" Nunca tive dificuldade para engravidar. Meu problema acontecia durante a gestação. Logo que nos casamos, engravidei do Bernardo, mas o perdi com 33 semanas. Você pode imaginar? ", relatou.

Renata descreveu o momento em que descobriu a morte do bebê: "Senti que ele não se mexia, fui ao médico e, no ultrassom, vi o coração parado. Falei: 'Meu filho está morto'. Seu mundo desaba. Tínhamos o quarto pronto, as roupinhas... É um luto devastador, mas você segue em frente porque o sonho de ser mãe é mais forte."

Após a perda, Renata deu à luz Lily, hoje com 19 anos, e posteriormente teve Diana, nascida em 2013. Entre as duas gestações, enfrentou mais duas intercorrências.

"Fiz todos os exames, mas nunca descobri o motivo. Hoje entendo que era para ser assim: eu seria mãe só da Lily e da Diana. Se soubesse que passaria por tudo isso para tê-las, faria de novo ", afirmou, emocionada.

Tati Machado e o processo de cura

Durante a entrevista, Tati e Bruno compartilharam os desafios de lidar com a ausência de Rael. A apresentadora, visivelmente emocionada, falou sobre a importância do apoio mútuo e da rede de afeto que os cerca. Apesar da dor, o casal demonstrou resiliência e esperança no futuro.