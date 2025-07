Reprodução: Globo Patrícia Poeta fala sobre férias e se despende dos fãs





Patricia Poeta revelou na manhã desta quinta-feira (10) que entrará de férias do Encontro, atração vespertina da Globo.



No fim da sua atração, a apresentadora anunciou aos fãs o período em que estará ausente e se despediu, desejando boas férias.

Com um sorriso no rosto e palavras carinhosas, ela explicou que tirará o merecido descanso, destacando a importância de descansar para voltar com ainda mais disposição e novas ideias para o programa.

Por fim, reforçou o convite para os fãs continuarem ligados na programação e garantiu que, em breve, estará de volta às manhãs para matar a saudade de todos.

No entanto, ela deixou duas profissionais que sempre ficam à frente do programa quando Patricia está de férias: Talitha Morete e a jornalista Valéria Almeida.



A apresentadora, no entanto, reforçou que estará de volta ao programa em 28 de julho.

Ao iniciar o seu programa ao vivo, Ana Maria Braga, que está de volta ao Mais Você após licença para receber a premiação do jornal 'O Globo', também desejou boas férias a colega de profissão:

"Boas férias, Patrícia" , disse a veterana ao seguir sua atração ao vivo nas super manhãs da Globo.





Saiba tudo sobre Valéria Almeida e Talitha Morete

Valéria Almeida é apresentadora contratada pela TV Globo, com participação em atrações como Encontro com Patrícia Poeta e Bem Estar. Além disso, integra os matinais É de Casa e Mais Você.

A carreira da jornalista na televisão começou em 2011, quando foi convidada por Caco Barcellos para integrar a equipe do Profissão Repórter. Ela permaneceu no programa por cinco anos e, com a equipe, foi finalista do Emmy Internacional.

Em 2016, Valéria passou a fazer parte da equipe de repórteres do Bem Estar. A partir de 2019, ampliou sua atuação, produzindo reportagens para todos os programas de entretenimento das manhãs da Globo. Já em 2020, tornou-se oficialmente uma das apresentadoras do Bem Estar e, eventualmente, substituiu Patrícia Poeta e outras titulares dos matinais da emissora.

Já Talitha Morete é jornalista e apresentadora, conhecida por seus trabalhos na Rede Globo. Formada em Jornalismo pela Universidade Anhembi Morumbi, foi contratada pela emissora em 2008 e, desde então, atuou como repórter em diversos programas da casa, como Esporte Espetacular e Domingão do Faustão.

Também integrou a equipe do Mais Você, de Ana Maria Braga, e foi promovida a substituta oficial da atração, ao lado de Fabrício Battaglini, durante as férias ou ausências da titular. Atualmente, é uma das apresentadoras do É de Casa, programa exibido nas manhãs de sábado pela Globo desde 2021.