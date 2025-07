Reprodução/redes sociais Carlos Villagrán interpreta Quico em show

Carlos Villagrán, o Quico do seriado mexicano Chaves, fenômeno de audiência em todo o mundo, voltou a se apresentar com o icônico personagem. A aparição ocorreu na última sexta-feira (25), no Mega Circus, no Peru. O ator havia anunciado sua aposentadoria em 2023, diagnosticado com câncer em novembro de 2024.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o ator aparece com o figurino do personagem e canta um hit que fez sucesso no seriado:

“Ah, hum disse um sapinho / Ah, hum disse um sapinho para mim / Os sapinhos fazem hum ah hum / Os sapinhos fazem hum ah hum...” .





Em outro vídeo compartilhado na internet, Villagrán entra no palco sendo aclamado pela plateia. Ele interage com o público e chega a comparar um dos presentes ao personagem Nhonho, interpretado por Edgar Vivar.

No fim de 2024, Carlos Villagrán foi diagnosticado com câncer de próstata e passou por uma cirurgia para tratar a doença. Logo após o tratamento, foi considerado curado e retomou seus compromissos profissionais.

Apesar de ter reduzido a quantidade de apresentações devido a problemas de saúde relacionados à idade, Villagrán ainda volta ocasionalmente a interpretar seu personagem mais famoso em shows no México e em outros países de todo o mundo.

Rixa entre Carlos Villagrán x Roberto Bolaños

Dentre todas as histórias que circulam pelos bastidores do seriado Chaves, uma das mais populares é a forte rivalidade entre Roberto Gómez Bolaños e Carlos Villagrán, que interpretavam as crianças Chaves e Quico, respectivamente.

Um dos motivos apontados para a rusga seria um suposto triângulo amoroso entre Bolaños, Villagrán e Florinda Meza, que interpretou Dona Florinda e assumiu um relacionamento com o criador de Chaves em 1977, permanecendo com ele até sua morte.

Em 1979, após sete anos da criação do personagem Chaves e de sua trupe, o intérprete de Quico decidiu deixar o programa. Seu objetivo era seguir carreira solo com o seu personagem. Anos depois, ele revelou que foi alvo de inveja por parte de Bolaños, que teria, segundo ele, reduzido o espaço do personagem até retirá-lo da atração.

Todos os bastidores do seriado Chaves, estão sendo reportados na série da Max, Chesperito - Sem Querer Querendo.