Reprodução/Instagram Carlos Villagrán, o Quico de 'Chaves', lamenta a morte de Silvio Santos

Carlos Villagrán , conhecido por dar a vida ao personagem Quico em 'Chaves', prestou uma homenagem a Silvio Santos após a morte do apresentador no sábado (17).

O ator publicou um vídeo nas redes sociais lamentando a morte do dono do SBT, que transmitiu o seriado.

"Queridos amigos do Brasil, me uno a vocês com profunda dor pelo falecimento de Silvio Santos. [...] Envio um beijo a todos e sinto muito por seu falecimento", disse ele.

Ainda na legenda, o artista escreveu: "Com a nossa dor mais profunda, enviamos à família de 'Dom' Silvio Santos e à emissora SBT da televisão brasileira nossas mais profundas condolências pela sua partida rumo à Glória de Deus".

Elenco de Chaves presta homenagem a Silvio Santos

Além de Carlos Villagrán, Florinda Meza agradeceu pela exibição do seriado mexicano para os brasileiros através do SBT.

"Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo, e, por favor, dê um abraço no meu Rober", escreveu a intérprete de Dona Florinda em português.





