Reprodução/Trailer/Universal Pictures Brasil Jurassic World: Reino Ameaçado tem falha na Globo





A Globo acabou cometendo um erro durante a exibição da Temperatura Máxima, no último domingo (20), ao transmitir o filme Jurassic World: Reino Ameaçado em inglês e sem qualquer legenda. O equívoco chamou a atenção dos telespectadores, que comentaram sobre o assunto nas redes sociais.

“Só a minha Globo que decidiu falar em inglês hoje?”, questionou um internauta.

“Esqueceram de colocar a dublagem” , comentou outro . “Nunca pensei que ia ver isso” , disse mais um usuário na plataforma X, antigo Twitter.





O problema durou mais de 10 minutos, dificultando para o público acostumado com a versão dublada exibida nas tardes do canal. A emissora carioca corrigiu o erro ao vivo, ainda durante a exibição do filme.

Jurassic World: Reino Ameaçado

É um filme norte-americano lançado em 2018, dos gêneros ação, aventura e ficção científica, dirigido por J.A. Bayona, com roteiro de Colin Trevorrow e Derek Connolly, baseado nos personagens de Jurassic Park, criados por Michael Crichton.

O filme acompanha Claire e Owen em uma missão de resgate na Ilha Nublar, ameaçada por um vulcão prestes a entrar em erupção, enquanto enfrentam outras espécies de dinossauros e uma conspiração que coloca o mundo inteiro em perigo.

Fallen Kingdom estreou no Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, na Espanha, em 21 de maio de 2018, e nos Estados Unidos em 22 de junho do mesmo ano. Apesar de ter recebido críticas pouco favoráveis, o filme foi um grande sucesso de público, arrecadando mais de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial.

Recepção da crítica

No agregador de críticas Rotten Tomatoes, o filme conta com uma aprovação de 47%, com base em 419 resenhas, e uma nota média de 5,43/10. O consenso do site destaca que, embora esta bem-sucedida franquia ainda consiga entregar momentos emocionantes e cenas de ação impressionantes, Jurassic World: Reino Ameaçado recebeu avaliações medianas por conta de seu roteiro previsível e de uma certa repetição de fórmulas já vistas em filmes anteriores da saga.

Muitos críticos elogiaram os efeitos visuais e a nostalgia proporcionada pelas referências à obra original, mas ponderaram que o enredo não trouxe grandes novidades.

Ainda assim, é importante ressaltar o enorme sucesso de público alcançado pela produção. O filme atraiu multidões aos cinemas ao redor do mundo, consolidando sua posição como um blockbuster de destaque em 2018 e garantindo números expressivos nas bilheteiras.