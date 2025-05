Reprodução/TV Globo Ana Paula Araújo, que substitui a titular do programa, se divertiu com a situação.





Renata Vasconcellos segue de férias e afastada do "Jornal Nacional" . No entanto, a âncora do telejornal surpreendeu os colegas ao aparecer na redação da TV Globo nesta quarta-feira (28).







O motivo? Ela se confundiu com as datas e antecipou o retorno. Na verdade, a jornalista deveria voltar às atividades nesta quinta-feira (29). O caso virou motivo de brincadeira entre os profissionais da empresa.



Ana Paula Araújo, que a está substituindo no programa, se divertiu com a situação e brincou com a titular. Nas redes sociais, ela falou sobre o retorno antecipado de Renata, que foi dispensada para o último dia de descanso.





"Encontrinho com ela, que errou a data de volta das férias e apareceu na redação pronta para trabalhar. Hoje ainda espero todo mundo no "JN"! Amanhã, sim, tem a volta da querida Renata Vasconcellos. Quem nunca, né, gente?", brincou Ana Paula.

A própria âncora comentou a publicação com risadas. Além dela, outros internautas se divertiram com a situação:

"Como assim? Eu erro e volto depois, nunca antes", disse um perfil. Outro acrescentou: "Que barato. Bom saber que ainda tem mais um dia de descanso".