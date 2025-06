Reprodução: Instagram/@renatavasconcellosoficial Renata Vasconcellos e Lanza Manzza

Renata Vasconcellos utilizou as redes sociais, na última terça-feira (!0), para postar fotos com a irmã, Lanza Mazza. As duas comemoraram o aniversário de 53 anos e dividiram alguns registros juntas.



" Dia de celebrar niver com minha gemela! Feliz, feliz! ", escreveu a jornalista na legenda da publicação. Após os cliques, os seguidores se confundiram, já que elas são gêmeas.

" Já confundi a irmã, comecei a dar tchau no cinema. Não era a Renata. Vergonha total! Parabéns para as duas ", contou o apresentador Márcio Gomes. " Parabéns em dose dupla! ", desejou Cesar Tralli.

" Parabéns em dobro! ", disse Sandra Annenberg. " Gente, quem é quem pelo amor de Deus ", se surpreendeu uma usuária. " Nessa foto está difícil de identificar ", apontou uma segunda.

" Tenho uma teorica que vocês já trocaram de lugar uma única vez no Jornal Nacional para brincar com o público ", teorizou um terceiro. " Olhos os comentários e volto para observar as fotos, mas não chego a nenhuma conclusão ", confessou um quarto.

Veja fotos: