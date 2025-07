Reprodução/redes sociais Mascotes de beisebol viralizam após piada





Os mascotes do time de beisebol Philadelphia Phillies recriaram a famosa cena da kiss cam que viralizou no mundo todo durante um show do Coldplay. Na ocasião original, a câmera flagrou Andy Byron, CEO da empresa de inteligência artificial Astronomer, aos beijos com a diretora de RH da mesma companhia, Kristin Cabot — ambos casados com outras pessoas.

A brincadeira aconteceu durante o jogo entre Phillies e Los Angeles Angels, na última sexta-feira (18), no Citizens Bank Park, na Filadélfia (EUA).

No vídeo, os mascotes aparecem curtindo o jogo em clima de romance quando, de repente, são enquadrados pela kiss cam e tentam se esconder — exatamente como Byron e Kristin fizeram durante o show da banda. O público caiu na risada e aplaudiu a sátira, enquanto uma música do Coldplay tocava ao fundo, em alusão direta ao episódio original.

O caso ganhou repercussão global dias antes, quando a kiss cam do show do Coldplay, para um público de 65 mil pessoas no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, EUA), flagrou Byron e Kristin abraçados e aos beijos. Ao perceberem que estavam sendo filmados, eles tentaram desviar da câmera, mas já era tarde demais.

O próprio vocalista da banda, Chris Martin, chegou a comentar a situação durante a apresentação:

"Olhem esses dois… Ou eles estão tendo um caso, ou são apenas muito tímidos" , brincou o cantor claramente desconfiado com o momento flagrado em seu show.



Após a exposição do caso, Andy Byron foi afastado do cargo de CEO da Astronomer. Sua esposa, Megan Kerrigan — mãe de seus filhos — chegou a remover o sobrenome dele de seus perfis.

O Coldplay segue nos Estados Unidos com a turnê Music of the Spheres World Tour, com apresentações marcadas para Maddison , Nashville e Miami, antes de retornar ao Reino Unido em agosto.

Sem mencionar diretamente os envolvidos, o time foi bastante sutil, inaugurando uma nova era para os times esportivos, que passam a criar entretenimento a partir do que está bombando na web. Outras franquias da Major League Baseball, como o St. Louis Cardinals e o Seattle Mariners, já haviam feito humor com episódios semelhantes.