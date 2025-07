Reprodução/X Fãs lotam redes do Coldplay após flagrante embaraçoso de CEO

Uma cena inusitada durante um show do Coldplay virou piada nas redes sociais e levou fãs a inundarem os comentários da banda com memes e brincadeiras. Tudo começou quando Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de RH da mesma companhia, foram flagrados por uma "câmera do beijo" durante a apresentação da banda.

Ao perceberem que estavam sendo filmados, Byron se abaixou para fugir do enquadramento, enquanto Kristin cobriu o rosto e virou de costas. O momento, que deveria ser romântico, acabou se tornando viral e chamou a atenção até do vocalista Chris Martin, que brincou: "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos."





Fãs transformam situação em piada

A repercussão foi tão grande que os seguidores do Coldplay começaram a invadir os comentários das publicações da banda com frases como: "Todo mundo aqui depois da foto do affair" , "Promovam o cameraman! ", "Depois dessa, nunca mais vão ouvir Coldplay na vida" e "O cameraman merece um aumento, uma mansão, um carro esportivo e aposentadoria antecipada."





Quem é o CEO envolvido no flagra?

Andy Byron é executivo-chefe da Astronomer. Após o incidente, ele apagou seu perfil no LinkedIn e restringiu suas redes sociais. A página oficial da empresa no X (antigo Twitter) também limitou os comentários.