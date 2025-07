Reprodução/redes sociais Repórter mostra curiosidade ao vivo





Um momento mega especial viralizou nas redes sociais. A repórter Mônica Ermírio, da TV Pajuçara, afiliada da TV Record no estado de Alagoas, publicou um momento na qual o público não é acostumado.

Posicionada para entrar ao vivo, Mônica tirou a dúvida da maioria dos telespectadores, de como seria a produção de uma matéria com link em tempo real:

"Você já viu como é uma entrada ao vivo usando um drone? Pois é, na televisão você vê o drone lá em cima, as imagens aéreas… Mas como é por trás das câmeras? Quer ver?" , disse a profissional.





Logo depois, a jornalista mostrou um vídeo no qual aparece ao vivo durante a atração da afiliada da Record. As imagens exibiam a equipe de reportagem, os equipamentos e o drone registrando imagens em tempo real.

Após a exibição, o vídeo viralizou em diversas páginas nas redes sociais, especialmente no Instagram. A publicação recebeu centenas de comentários, matando a curiosidade de milhares de alagoanos que acompanham a emissora.

Sobre a TV Pajuçara

A TV Pajuçara é uma emissora de televisão local do estado de Alagoas, fundada em janeiro de 1992. O canal, que iniciou suas operações como afiliado do SBT, trocou a rede de Silvio Santos (1930–2025) pela Record em 23 de junho de 2006, devido às constantes mudanças de horário promovidas pela emissora da Anhanguera.

Em 2009, a TV Pajuçara deixou de transmitir para o interior via micro-ondas e passou a utilizar transmissão via satélite. Entre 2008 e 2014, deteve os direitos de transmissão do Campeonato Alagoano de Futebol.





Os jogos seriam transmitidos com exclusividade em TV aberta até 2015. No entanto, a Federação Alagoana de Futebol rompeu o contrato com a emissora e assinou um novo acordo com a TV Gazeta, o que, à época, gerou muitos comentários e polêmica no cenário esportivo local.

O canal conta com cobertura em praticamente todo o território do estado de Alagoas, levando sua programação para a imensa maioria dos municípios. Somente algumas poucas cidades, geralmente em áreas mais remotas ou com limitações técnicas, ainda não possuem acesso ao sinal da emissora, sendo afiliada à TV Record.

A expectativa, no entanto, é de que nos próximos anos a cobertura seja ampliada, garantindo que todos os alagoanos acompanhem a programação da emissora em alta qualidade, reforçando sua presença e relevância em todo o estado.